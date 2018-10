Voortvluchtige drugssmokkelaar na twee jaar opgepakt, man moest zes jaar Franse cel in

TILBURG - De politie heeft dinsdagmiddag een 53-jarige Tilburger opgepakt, die in Frankrijk nog zes jaar de cel in moest. De man was al twee jaar van de radar. Hij wordt binnenkort uitgeleverd aan Frankrijk.

De man had de celstraf nog openstaan vanwege de smokkel en productie van speed. Agenten kwamen hem op het spoor door een tip op een adres waar ze eerder op de dag langsgingen.



De politie, belastingdienst en de gemeente Tilburg vielen binnen op ruim 15 adressen in Tilburg, Dongen en Berkel-Enschot. Aan de Hoge Ham in Dongen zijn twee bestelbussen in beslag genomen. Daarnaast is een kleine hoeveelheid hennep in beslag genomen aan de Generaal De Wetstraat in Tilburg. Op andere adressen zijn uitkeringen stopgezet.