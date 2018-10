Meiden DIA hopen op WK voor Oranje Leeuwinnen: 'Het helpt ons met onze voetbaldroom'

TETERINGEN - De meiden en begeleiders van de DIA Meisjes Academie hopen dat de Oranje Leeuwinnen volgend jaar naar het WK in Frankrijk mogen. Het is volgens hen heel belangrijk voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Oranje speelt vrijdagavond in het Rat Verlegh Stadion in Breda de eerste wedstrijd van de dubbele ontmoeting tegen Denemarken in de play-offs.

Het gaat er in Teteringen serieus aan toe bij de DIA Meisjes Academie, er wordt hard en professioneel getraind. De meiden komen, een uitzondering daargelaten, niet uit Teteringen maar uit heel Midden- en West- Brabant. "We leiden niet op voor DIA", zegt Yuri van Brummelen, de drijvende kracht achter de DIA Meisjes Academie. "Als deze meiden straks bij de dames in het eerste van DIA spelen, hebben we iets fout gedaan."

Bekijk de video en lees verder.

Ajax, Paris Saint Germain of Manchester City

Van Brummelen windt er geen doekjes om, de meisjes worden in Teteringen klaargestoomd om straks uit te vliegen naar een heuse profclub. "We willen dat ze straks door Ajax worden weggeplukt of door Paris Saint Germain of Manchester City. De lat ligt hoog, maar dat is onze doelstelling. Ze trainen hier vier keer in de week en spelen in een jongenscompetitie."

Sociaal-maatschappelijk probleem

Yuri van Brummelen, werkzaam als gymleraar, stopt veel energie in die doelstelling. Het lijkt dan ook meer op een roeping. Hij vindt het bijvoorbeeld niet eerlijk dat jonge meiden pas vanaf hun achttiende bij een profclub terecht kunnen. Alleen een eredivisie voor vrouwen is niet genoeg.

"Ik wil meisjes helpen met hun droom om ook voetbalprof te worden", zegt Van Brummelen. "Waarom mogen jongens die droom wel najagen bij Ajax, Willem II of PSV, maar meisjes niet? Ik vind dat eigenlijk een sociaal-maatschappelijk probleem."

NAC wil niet

De DIA Meisjes Academie vult eigenlijk een gat op in West-Brabant. De enige profclub van de regio, NAC Breda, wil op dit moment niets met vrouwenvoetbal. "Ik vind dat heel erg jammer", zegt Van Brummelen. "Ik weet dat het geld kost, maar NAC zou hier een voortrekkersrol in kunnen spelen. Onder de vlag van NAC gaan er veel meer deuren open."

Hup Holland Hup

Alle meiden van de DIA Meisjes Academie kijken halsreikend uit naar komende vrijdag. Het Nederlands vrouwenteam begint dan aan de play-offs om een WK-ticket tegen Denemarken. Het eerste duel van de dubbele ontmoeting wordt gespeeld in het Bredase Rat Verlegh Stadion.

"Ik hoop dat ze winnen", zegt speelster Shijona. Teamgenoot Lena vult aan: "Het wordt een hele moeilijke wedstrijd, maar ik heb er wel vertrouwen in.Dat ze play-offs moeten spelen, is niet zo goed maar overal het algemeen hebben ze hele grote stappen gemaakt. En dat fantastisch."

Belangrijk

"Het is ontzettend belangrijk dat ze het WK halen", zegt Yuri van Brummelen. "Hoe beter het Nederlands team scoort, hoe meer meisjes er zich aanmelden. Dan wordt de basis breder en de top uiteindelijk ook."