Dood gevonden zwerver Eindhoven kwam door containerbrand om het leven

EINDHOVEN - De man die donderdagnacht dood werd gevonden na een containerbrand aan de Achtseweg Zuid in Eindhoven, is door de brand om het leven gekomen. Dat meldt de politie dinsdagavond. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht.

De 39-jarige man had geen vaste woon- of verblijfplaats. Het zou gaan om een Poolse zwerver. Het slachtoffer werd tijdens het blussen gevonden en lag buiten de container. Volgens een brandweerman zouden er achter de container wel vaker mensen slapen.

Vlak na de brand werd een 35-jarige Eindhovenaar opgepakt. Hij is inmiddels weer vrijgelaten, schrijft het ED.