Vakbond FNV blij: kabinet gaat zich inzetten voor eerlijke behandeling luchtvaartpersoneel Ryanair

DEN HAAG - Nederland gaat zich met vijf andere Europese landen inzetten voor een eerlijke behandeling van werknemers van alle luchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair. Vrijdag staakten piloten en cabinepersoneel van Ryanair op Eindhoven Airport voor betere arbeidsvoorwaarden. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur steunt hen nu in de strijd.

Samen met nog vier Europese landen gaat Nederland zich inzetten voor een eerlijke behandeling van werknemers van alle luchtvaartmaatschappijen.

Arbeidsrecht

In Nederland gevestigde luchtvaartmaatschappijen moeten aan regels voldoen die medewerkers beschermen. "Dat zou ook zo moeten zijn voor Nederlands vliegpersoneel dat voor buitenlandse budgetmaatschappijen werkt'', vindt Van Nieuwenhuizen. "Maar in de praktijk blijken deze werkgevers regelmatig de randen van de wet op te zoeken.''

Samen met Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Denemarken gaat Nederland kijken welke aanknopingspunten bestaande Europese concurrentieregels bieden om de positie van werknemers in de luchtvaart te versterken. Ook de Europese Commissie wordt daarbij betrokken.

Alliantie

"Het is goed dat we nu een alliantie hebben van zes gelijkgestemde landen die hun handtekening zetten onder eerlijke arbeidsomstandigheden'', aldus Van Nieuwenhuizen. Zij is deze week in Wenen voor een Europese luchtvaarttop en zal daar in een toespraak eveneens aandacht vragen voor eerlijke arbeidsvoorwaarden.





FNV Luchtvaart is blij dat Nederland zich aansluit bij een alliantie van vijf EU landen die wil gaan afdwingen dat Ryanair zich gaat houden aan nationale wetgeving. "Goed nieuws", zegt Leen van der List van FNV Luchtvaart. "De minister sprak zich niet eerder zo expliciet uit. Dit is een overwinning voor de werknemers en de vakbonden in Europa die hier al tijden actie voor voeren."

Basis Eindhoven dicht

Ryanair wil haar basis op Eindhoven Airport in november sluiten, dus de huidige vier toestellen weghalen, maar er zal er nog steeds van en naar Eindhoven gevlogen worden. Daardoor hoeft de Ierse prijsvechter zich niks aan te trekken van het Nederlands arbeidsrecht. "Ryanair zal dan gebruik maken van personeel dat bijvoorbeeld in Ierland of Roemenië is gestationeerd. Naarmate zich echter meer landen aansluiten wordt het voor Ryanair moeilijker tot onmogelijk de mazen in de wet te vinden en misbruiken", alsdus FNV.

Vrijdag gaven Europarlementariër Agnes Jongerius en Leen van de List in onderstaande video al toelichting op hoe Ryanair volgens hen het Nederlands arbeidsrecht ontduikt.









Van der List: "Als de sluiting niet doorgaat of als Ryanair over 6 maanden besluit de thuisbasis Eindhoven weer te openen, kunnen we direct goede arbeidsvoorwaarden afdwingen gebaseerd op Nederlands arbeidsrecht. Maar het zou mooi zijn als de alliantie wordt uitgebreid. En de landen in Zuid en Oost Europa zich hier ook bij aansluiten".