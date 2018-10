Michael van Gerwen makkelijk door naar kwartfinale World Grand Prix

DUBLIN - Michael van Gerwen heeft zonder enige moeite de kwatfinale bereikt van de World Grand Prix. De Engelsman Darren Webster was geen partij voor Mighty Mike, die uiteindelijk maar één leg weg hoefde te geven en met 3-0 in sets wist te winnen. In de kwartfinale ontmoet Van Gerwen de Engelsman Dave Chisnall, die eerder op de avond Raymond van Barneveld uitschakelde.

Van Gerwen zelf vond dat hij 'oké' gooide. "De dubbels om in te komen waren niet zo goed, scorend was het gelukkig wel goed", zei Van Gerwen direct na afloop voor de camera van RTL7. "Webster gooide ook niet best, daar heb ik goed van kunnen profiteren."

Weinig legs tegen

In de eerste ronde van de World Grand Prix tegen de Ier Steve Lennon verloor Van Gerwen geen enkele leg. Ook in de tweede ronde begon 'Mighty Mike' goed. Hij won de eerste set met 3-0 en kwam met 2-0 voor in de tweede set. Maar mede door drie gemiste darts op de dubbel van Van Gerwen, kon Webster via dubbel zestiend terugkomen tot 2-1. Dat betekende dus de eerste leg die Mighty Mike moest incasseren.

Ook de laatste set ging in recordtempo voorbij. Van Gerwen miste nog twee matchdarts, maar doordat Webster daarna ook drie darts op de dubbel miste, kon hij terugkomen. Via dubbel negentien besliste de nummer een van de wereld de wedstrijd uiteindelijk.

In de kwartfinale moet Van Gerwen zien af te rekenen met Dave Chisnall. "Dat is een goede speler en hij dus ook van Barney. Maar ik voel me goed en ik verlies niet vaak van hem. We gaan het zien."

Michael van Gerwen gooit donderdagavond de kwartfinale tegen Dave Chisnall.