'Iedereen kent hem en hij kent iedereen' Gastheer Jan neemt afscheid van zijn vaste gasten

ETTEN-LEUR - "Goedenavond, wat mag ik voor u inschenken?", vroeg hij ooit aan Prins Bernard. Jan van Paasschen is al 46 jaar hét gezicht van sterrenrestaurant De Zwaan in Etten-Leur. Ook kent hij alle vaste gasten van bistro Het Lelijke Eendje bij naam. Deze week werkt hij voor het laatst.

"Wat fijn dat jullie er zijn!" Jan van Paasschen verwelkomt twee vaste gasten die speciaal voor hem deze week een tafeltje hebben gereserveerd bij Het Lelijke Eendje.

'Dat is meneer Janssen uit Hoeven'

"Ze komen voor het Jan en Alleman-arrangement", vertelt hij enthousiast. De chefkok heeft een apart menu voor Jan samengesteld met verschillende extra's. Zo krijgen de gasten onder meer Jan's eigen wijn mee naar huis en mogen ze nog wat in zijn gastenboek schrijven.

Eigenaar van zowel De Zwaan als Het Lelijke Eendje, Roland Peijnenburg, gaat Jan enorm missen. "Iedereen kent hem, hij kent iedereen. Dat is natuurlijk heel fijn. Hij souffleert mij weleens bij de deur. Dan vertelt hij nog even: 'Dat is meneer Janssen uit Hoeven of dat is meneer Pieterse uit Breda."

Een verrassing

Jan's jarenlange ervaring speelt een grote rol, maar is lang niet de enige sleutel tot zijn succes. "Hij kan elke keer een ander deel van zichzelf naar boven laten komen. Waardoor mensen die heel chique de friemel zijn, zich fantastisch voelen, maar ook gewone mensen zich hartstikke goed voelen", legt Peijnenburg uit.

Tot zijn verrassing krijgt Jan tijdens het uitserveren bij wat vaste gasten een afscheidscadeautje. "Jouw persoonlijkheid en je vakmanschap hebben ons elke keer weer zo'n bijzondere avond gegeven", spreekt de vrouw uit Etten-Leur vol lof. "Daarom dit kleinigheidje voor jou."

Veel lieve woorden

Komende zaterdag werkt Jan voor laatst. "Maar volgens mij hebben ze daarna nog het één ander voor me gepland", glundert hij.

Stoppen met wat hij zo graag doet, is iets wat hem niet in de koude kleren gaat zitten. "Ik ben nu nog heel rustig. Maar ik denk dat het op laatst toch wel even speciaal is, want je krijgt ook van je gasten natuurlijk heel veel lieve woorden."