Busje uitgebrand op industrieterrein in Geldrop

GELDROP - Op de Bleekvelden in Geldrop is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelbusje uitgebrand.

Het busje stond op het terrein van bouwmarkt Gamma. De brand werd even na middernacht gemeld. De brandweer had het vuur wel snel onder controle, desondanks werd het busje helemaal verwoest.

Drugslab

De politie denkt dat de brand door iemand is aangestoken. Woensdag worden de beelden bekeken van de camera's die op het terrein hangen.

De Bleekvelden kwam enkele maanden geleden ook al in het nieuws. Toen werd er een dode man gevonden in een auto die ook in de buurt van de Gamma stond. Tijdens het onderzoek vonden politiemensen toen een drugslab,

LEES OOK: Dood gevonden man sliep waarschijnlijk al weken in garagebox in Geldrop waar hij een drugslab had