De Lichtjesroute kun je ook rijden in... een Amerikaanse legerjeep!

EINDHOVEN - Tijdens de jaarlijkse Lichtjesroute in Eindhoven van 18 september tot en met 14 oktober wordt de bevrijding van de stad herdacht. De Wheelstour met oude legervoertuigen zorgt daarbij voor een extra beleving. Er zijn zoveel aanmeldingen dat maandag een derde tour wordt georganiseerd.

In een lange slinger van elf voertuigen rijden de oude legerwagens de Lichtjesroute. De groep heeft veel bekijks en langs de kant wordt continu gezwaaid.

Achter het stuur van de oude Amerikaanse legerjeep uit 1943 zit dinsdagavond Hillebrand Wind, chauffeur en trotse eigenaar van de bolide. "We rijden nu echt zoals ze dat toen ook deden, met open dak, zodat je alles goed kunt zien en de mensen langs de kant jou ook kunnen zien. Het heeft iets heel speciaals. Ik doe het nu al een aantal jaren, maar het blijft leuk!. Echt super om te doen."

'Ik was nog niet eens geboren'

Passagiers Jack Bijsterveld uit Helmond en de 7-jarige Jip met haar moeder Brechje uit Eindhoven vermaken zich opperbest tijdens de twee uur durende rit van 22 kilometer door Eindhoven. Jack: "Super om mee te mogen maken. Een unieke ervaring. Jip kent de Lichtjesroute al, maar heeft die nog nog niet eerder op deze manier meegemaakt: "Het is de eerste keer dat ik in een jeep zit en dat vind ik echt heel erg leuk. Vooral omdat hij al zo oud is. Ik was nog niet eens geboren toen de jeep werd gemaakt!"

Extra tour op 8 oktober

Ondanks de toch niet geringe prijs van vijfentwintig euro voor een kaartje (voor kinderen de helft) is de belangstelling voor de Wheelstour groot. Op deze manier een eerbetoon brengen aan de bevrijders spreekt blijkbaar tot verbeelding. 

Er is goed nieuws voor iedereen die dacht zijn kans gemist te hebben. Op maandag 8 oktober wordt namelijk een extra Wheelstour gereden. Maar gewoon gratis en voor niets op de fiets of met de benenwagen de Lichtjesroute beleven kan natuurlijk ook!

