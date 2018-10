Maarten van der Weijden maakt (elf keer) een theatervoorstelling over zijn Elfstedentocht

Maarten van der Weijden, even terug in Burdaard (foto: Maaike van der Hoek/Omrop Fryslân).

DOKKUM - Maarten van der Weijden begint weer aan een elfstedenavontuur. Deze keer houdt hij het wel droog en is de kans op slagen een stuk groter, Van der Weijden trekt namelijk de theaters in. Elf in totaal.

In augustus zwom Van der Weijden de Elfstedentocht voor het goede doel. Net voor Dokkum, na 55 uur zwemmen moest hij opgeven. Uiteindelijk bracht de zwemtocht 4,7 miljoen euro op, maar dat is nog niet genoeg.

“De drang tot geld inzamelen blijft en dat komt samen met de behoefte van het delen van mijn ervaringen”, vertelt Van der Weijden in het programma Pauw. “In het theater kan je een mooi verhaal vertellen, je kan filmmateriaal zien en je kan een decor meenemen. Ik kan het gevoel van de gezwommen elfstedentocht weer terug brengen, maar wel vanuit mij. Welke vragen ik me gesteld heb en welke gedachtes ik gehad heb.”

Stoppen of doorgaan

Zo dacht de zwemmer na 22 uur zwemmen al eens aan opgeven. “Ik wist dat ik het nog veertig uur moest volhouden. Ik kon de pijn op dat moment wel dragen, maar het vooruitzicht niet.” Uiteindelijk heeft Daisy, de vrouw van Maarten hem overgehaald om toch verder te zwemmen.

Dit is niet de eerste keer dat de zwemmer op het podium staat. Eerder vertelde hij in het theater over zijn ziekte en was hij te zien in Sportmonologen.









De theatertour start half januari met de try-out in Dokkum, daarna staan ook Eindhoven en Breda op het programma. Wederom is het goede doel belangrijk, per kaartje gaat elf naar kankeronderzoek, vertelt van der Weijden: “Ik krijg daar niets voor en ook het theater en het impresariaat maken er geen winst op.”