Inter-coach Spalletti: 'We gaan niet rekenen, we komen om van PSV te winnen'

EINDHOVEN - “We gaan niet rekenen, we zijn hier om te winnen.” Dat zegt coach Luziano Spalletti van Internazionale Milano. De ploeg die woensdagavond in de Champions League de tegenstander van PSV is.

Op de website van zijn club is Spalletti lovend over PSV. Volgens de Italiaanse coach is de Eindhovense ploeg fysiek sterk, hebben de Eindhovenaren topvoetballers op de loonlijst staan en is Mark van Bommel een inspirerende coach.

Snelle aanvallers

Spalletti is vooral onder de indruk van de snelle aanvallers van PSV. Volgens de coach heeft zijn Milanese team zich mentaal goed voorbereid. Nu is het een kwestie van wennen aan wedstrijden op dit niveau. Volgens Spalletti is zijn ploeg in groep 4 ingedeeld omdat anderen het beter hebben gedaan. “Die kloof moeten wij dichten”, zegt hij.

Hij wil voor de volle winst gaan in Eindhoven. Spalletti houdt niet van rekensommetjes maken. “Dat doe je alleen als je bang bent en geen vertrouwen hebt in je team”, aldus de trainer van Inernazionale. “De beste manier om een wedstrijd te benaderen is door te willen winnen”.

Volgens Spalletti kan dat, want hij heeft volgens eigen zeggen intelligente professionals in zijn team.

Stefan de Vrij

Internazionale-speler Stefan de Vrij is blij dat hij weer eens in Nederland kan spelen. Hij denkt dat de wedstrijd tegen PSV belangrijk is, maar niet doorslaggevend zal zijn voor de groepskwalificatie. Hij verwacht woensdagavond in het Philipsstadion vooral een fantastische wedstrijd en een geweldige sfeer. Aldus Stefan de Vrij op de website van Internazionale.

Dreigend

Keeper Samir Handanovic is onder de indruk van de PSV-aanvallers: "Lozano is niet de enige speler. PSV heeft veel spelers die snel zijn en dreigend zijn. Het zijn jonge en getalenteerde spelers waar in de toekomst over zal worden gesproken. Het echte Inter zal woensdag moeten opstaan om een goed resultaat te halen”, aldus Handanovic.

Het Zweedse model en internet-beroemdheid Astrid Ericsson heeft in de aanloop naar de wedstrijd voor Internazionale-supporters een filmpje gemaakt over Eindhoven.