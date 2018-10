Meer en langere files in Brabant door zomerweer

EINDHOVEN - Het was afgelopen zomer een stuk drukker op de Brabantse wegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De filezwaarte, dat is de lengte van een file vermenigvuldigd met de duur, steeg met dertien procent. Het verkeer stond het vaakst stil tussen Moergestel en Oirschot. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB.

Volgens de ANWB zorgde het mooie zomerweer voor veel recreatieverkeer op de weg. Mensen gingen naar een pretpark zoals de Efteling of een dagje naar het strand. Overdag, maar ook gedurende het weekend, stroomde het verkeer op de wegen hierdoor veel minder door. Ook ontstond er veel oponthoud door bermbranden.

Steeds drukker

Het is dit hele jaar sowieso al drukker op de Nederlandse wegen. De filezwaarte in 2018 in de eerste negen maanden van dit jaar is tot nu toe zo'n twintig procent hoger dan vorig jaar. Dat is vooral te merken op de A58 Breda-Eindhoven. De geplande verbreding van de A58 en de A2 moet een een deel van de verkeersproblemen de komende jaren oplossen.

De komende drie maanden wordt naar verwachting het drukste van het jaar, verwacht de ANWB. Rijden in het donker onder slechte weersomstandigheden zorgt in de herfst voor veel verkeershinder. Kleine aanrijdingen zoals kop-staartbotsingen in de file leiden tot veel en onnodig oponthoud, aldus de ANWB.