20 graden? Hou op, het wordt dit weekend wel 24 graden in Brabant!

EINDHOVEN - 20 graden in Brabant, met dat goede vooruitzicht voor het weekend begonnen we maandag deze kille herfstweek. Maar het wordt nog mooier, de temperatuur kan wel oplopen tot 24 graden op zaterdag!

LEES OOK: Eind van de week alweer 20 graden in Brabant

Wie zin heeft in zon op zijn bol, kan dit weekend het beste in Eindhoven vertoeven. Vrijdag wordt daar de 21 graden aangetikt, en zaterdag stijgt het kwik zelfs tot 24 graden aldus MeteoGroup.

In het midden en westen van de provincie zien we dezelfde temperaturen, al wordt het in Tilburg en Breda zaterdag niet warmer dan 23 graden. Ach, die ene graad maakt dan ook niks meer uit.

Zondag is het weer voorbij

Zondag is het trouwens alweer gedaan met de pret. 16 graden provinciebreed, en stukken minder zon dan op zaterdag.

Omdat we graag afsluiten met goed nieuws: tot en met dinsdag blijft het sowieso droog in onze provincie. Wandelen maar!