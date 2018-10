Waardevolle cabrio gestolen, eigenaars loven 15.000 euro uit voor gouden tip

GASTEL - Je stopt er anderhalf jaar je ziel en zaligheid in en dan wordt ‘ie gewoon gestolen. Je waardevolle oldtimer, een donkerblauwe Mercedes 280 SE Cabriolet. Frank en Brigitte Lagarde uit Gastel kunnen het niet geloven. Omdat ze de wagen graag terug willen, loven ze een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die naar de auto leidt.

“Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis”, zegt Brigitte. De diefstal heeft een behoorlijke impact op haar. Haar man Frank zag maandagochtend dat de auto weg was. “Je denkt: dit kan niet waar zijn. Je stopt er al je tijd, geld en energie in en iemand anders loopt er gewoon mee weg. Al onze spaarcenten zitten erin.”

Nog niet verzekerd

Frank vindt het leuk om voor de hobby oldtimers op te knappen. Hij had dit exemplaar bijna af. Omdat de cabrio nog niet helemaal klaar was, was hij nog niet volledig verzekerd. “Je moet aan strenge eisen voldoen voordat je een oldtimer allrisk kan verzekeren. Zo moet er een goed alarmsysteem inzitten. Daar waren we nog mee bezig”, vertelt Brigitte.

De auto is behoorlijk wat waard, maar naar dat geld kunnen ze dus fluiten. Frank en Brigitte vertellen liever niet hoeveel de wagen precies waard is. In de hoop de auto nog terug te zien, loven ze een beloning uit aan de gouden tipgever. 15.000 euro maar liefst.

De tekst gaat verder onder het Facebookbericht.



Geld lenen

“Het is niet dat wij dat geld zomaar hebben liggen. We lenen en sprokkelen het bij elkaar. Misschien dat het werkt. De mensen die dit hebben gedaan, willen ook alleen maar geld. We kunnen het altijd proberen”, zegt Frank. “Het is ook de bedoeling om een beetje te choqueren met het bedrag. Dat mensen erover gaan praten.”

Het stel heeft ook aangifte gedaan bij de politie en is zelf aan het speuren naar de auto. “We vragen buurtbewoners om camerabeelden en hebben de havens van Rotterdam en Antwerpen gebeld. Maar helaas is dat nog zoeken naar een speld in een hooiberg”, aldus Brigitte. De hoop is dus dat het met de beloning wel lukt.