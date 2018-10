Brand verwoest friettent De Fer aan het Dr. Jan Ingenhouszplein in Breda

BREDA - Bij de bekende friettent De Fer aan het Dr. Jan Ingenhouszplein in Breda is woensdag rond het middaguur brand uitgebroken. Bij de brand kwam veel rook vrij. De friettent is door de brand volledig verwoest.

Eigenaar Fer Verstrepen was in de friettent aanwezig toen de brand uitbrak. Verstrepen heeft vermoedelijk rook ingeademd en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Dochter Petra Kleinjan-Verstrepen is heel erg geschrokken: "Ik kreeg een telefoontje van onze schoonmaakster dat de friettent in brand stond. Ik ben gelijk in de auto gesprongen. Mijn vader wilde eerst niet naar buiten. Hij heeft rook ingeademd en zijn hand deed zeer. Hij was totaal de kluts kwijt." De oorzaak van de brand is nog niet bekend. "Mijn vader zag wel rook onder de kachel vandaan komen."

Overbuurman John Bogers van Het Hollandsch Koffiehuis zag de brand en liep naar de friettent. "De friettent zat vol met rook en de deur stond al open. Ik heb verschillende keren naar Fer geroepen dat hij naar buiten moest komen. Na enige tijd kwam hij zelf rustig naar buiten gelopen."









Fer Verstrepen is al ongeveer zestig jaar de uitbater van de friettent op het plein. Hij staat nog dagelijks in zijn zaak. In 1964 werd de friettent ook getroffen door een brand. Het pand is destijds opnieuw opgebouwd.

Eind 2015 werden Verstrepen en zijn vrouw na een avond werken in zijn friettent thuis overvallen. Het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedde aandacht aan de overval.

