Gebakkelei over fusie Nuenen en Eindhoven gaat door, tot de laatste snik

NUENEN/EINDHOVEN - Inwoners van Nuenen mogen volgende week stemmen of hun gemeente wel of niet fuseert met Eindhoven. De uitslag van het referendum speelt voor Gedeputeerde Staten geen rol meer. GS stellen Provinciale Staten woensdag definitief voor beide gemeenten samen te voegen. “Het referendum komt voor GS te laat”, zegt gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

In Nuenen zijn ze daar niet van onder de indruk. Peter van Leeuwen is voorzitter van de grootste fractie W70 in de raad van Nuenen en verklaard tegenstander van de fusie. “Voor ons spelen Gedeputeerde Staten allang geen rol meer. Het zou ons verbaasd hebben als die niet met een fusievoorstel waren gekomen. Het gaat er om wat Provinciale Staten vinden en daar zal de uitslag van het referendum wel degelijk meewegen. Dus daar ligt het antwoord, niet bij GS”, aldus Van Leeuwen.

Naar verwachting zullen Provinciale Staten nog voor het eind van het jaar de eindklap op het voorstel geven.

Emoties

Voor GS is er geen weg meer terug. Anne-Marie Spierings is in het afgelopen jaar in Nuenen langs verschillende zaaltjes getrokken om mensen uit te leggen waarom die fusie nodig is. Ze ontdekte dat de kwestie emoties opriep en dat ze er niet was met de opmerking dat Nuenen te weinig bestuurskracht heeft. Dat snapte niemand, vooral omdat Nuenen juist de afgelopen tijd met een tegenoffensief de indruk wekt dat het allemaal veel beter gaat.

Laagje vernis

Het is in de ogen van GS een laagje vernis over een verrotte balk. “Nuenen heeft de afgelopen tijd getoond dat het goed is in crisismanagement, maar het zit structureel fout”, aldus Spierings.

Wat is er dan structureel mis? Het staat in het definitieve statenvoorstel op een rijtje. Nuenen is niet in staat op eigen houtje de economische positie te versterken. Nuenen is op het gebied van woningbouw veel te afhankelijk van projectontwikkelaars. Nuenen heeft te weinig ambities op het gebied van duurzaamheid. Nuenen heeft goud in handen met Vincent van Gogh die er woonde en schilderde maar Nuenen is volgens GS niet in staat om de enorme potentie die dat biedt te benutten.

Wereldspeler

Kan Eindhoven dat dan wel? Spierings: “Eindhoven en Brainport hebben 130 miljoen euro binnengesleept voor de ontwikkeling van de regio. Eindhoven loopt voorop in de energietransitie, bijvoorbeeld bij proeven voor aardgasvrije gemeenten. Eindhoven speelt op het wereldtoneel.”