Hoger beroep in zaak Mien Graveland uitgesteld vanwege opgestapte rechter

HELMOND - Het hoger beroep over de gewelddadige overval op Mien Graveland uit Helmond is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De voorzitter van het gerechtshof is opgestapt, waardoor de zaak vrijdag niet door kan gaan. De 86-jarige vrouw werd in 2014 zo ernstig mishandeld in haar huis dat ze aan haar verwondingen overleed.

De voorzitter stapte een week van tevoren op vanwege een discussie over een getuige, die anoniem gehoord wilde worden. Ze bepaalde dat dit mocht, omdat de getuige werd bedreigd. Om die dreiging te beoordelen voerde ze zelf een gesprek met de getuige.

De advocaat van een van de verdachten denkt dat zij door dit gesprek meer te weten is gekomen dat de andere deelnemers aan het proces. Hij deed daarom een wrakingsverzoek. De vrouw besloot daarop geen deel meer aan de zitting te nemen.

De 26-jarige Rizwan V. kreeg vorig jaar vijftien jaar cel opgelegd voor de fatale beroving. Medeovervallers Henk van D. en Jacky W. kregen celstraffen van acht en zes jaar. Zowel justitie als de verdachten gingen in beroep.