Zware explosies bij huizen in Best en Eindhoven blijven mysterie: politie heeft veel vragen

Flinke schade aan de flat in Best. (Foto: Sander van Gils)

BEST/EINDHOVEN - Er is nog altijd heel veel onduidelijk over de twee zware explosies bij huizen vrijdagnacht in Best en Eindhoven. “We hebben nog heel veel vragen”, laat een woordvoerder van de politie woensdagochtend weten. Er moeten volgens hem mensen zijn die meer weten. Maar uit gesprekken met de bewoners en met omwonenden zijn tot nu toe ‘weinig aanknopingspunten’ gekomen.

In Best werd volgens de politie vrijdagnacht rond drie uur een zwaar explosief op het balkon van een flat aan de Kijkduinsraat gegooid. Niemand raakte gewond, maar de explosie veroorzaakte een enorme ravage.

Een paar uur later was het raak in Eindhoven. Bij een huis aan de Keldermansstraat werd rond zes uur zaterdagochtend bij de voordeur een explosief naar binnen gegooid. Ook hier vielen geen gewonden, maar opnieuw was de ravage groot. Van een verband tussen beide explosies is volgens de politie nog niks gebleken. “Maar het is wel heel toevallig twee explosies binnen enkele uren”, aldus een woordvoerder.

'Enorme knal'

Zowel in Best als in Eindhoven werd de buurt opgeschrikt door een enorme knal. De ruiten van de flat in Best sneuvelden en het balkon raakte zwaar beschadigd. Brokstukken lagen tot meters van de flat.

“We hadden wel dood kunnen zijn”, vertelden de bewoners van het huis in Eindhoven zaterdag aangeslagen. De bewoners van beide huizen zeggen elkaar niet te kennen.

Weinig reacties

Er zijn tot nu toe weinig reacties binnengekomen op een eerdere oproep van de politie aan getuigen om zich te melden. Reden om de oproep woensdag opnieuw te doen. “Ieder detail kan helpen om duidelijkheid te krijgen”, aldus de politie.