Groen! Deze vrachtwagens hoeven in Helmond (bijna) nooit meer te stoppen

HELMOND - Vrachtwagens van transportbedrijf Van den Broek logistics in Helmond hebben voortaan groen licht als ze over de N270, die dwars door de stad loopt, rijden. Dat kan dankzij een speciaal ontwikkelde smartphone app die met de stoplichten communiceert. De gemeente Helmond steunt het initiatief voor een beter milieu en betere doorstroming in het verkeer.

Slimme stoplichten die in contact staan met een app en steeds voor groen licht zorgen. Het lijkt de droom voor menig automobilist. Maar voor de vrachtwagens van Van den Broek in Helmond is het realiteit. Betere doorstroming in een stad waar dagelijks 2000 vrachtwagens doorheen rijden, is geen overbodige luxe. De gemeente Helmond werkt zo mee aan oplossingen om het verkeer beter te laten doorstromen.

Relaxed rijden

Chauffeur Roland van het Helmondse transportbedrijf rijdt dinsdag door de stad met de app op zijn smartphone. Het werkt perfect. Op het scherm van zijn telefoon staat de adviessnelheid. Aangekomen bij de verkeerslichten op de Europalaan springen ze op groen. Stilstaan en weer langzaam optrekken is er niet meer bij. Roland is er blij mee en vindt het veel relaxter rijden.

"Elke seconde worden er signalen verstuurd, zo weten die stoplichten precies wanneer de vrachtwagen op het kruispunt arriveert", zegt Martin de Vries, manager van Dynniq mobility, het bedrijf dat app ontwikkelde. Belangrijkste voordeel is volgens de Vries dat de vrachtwagen niet meer hoeft te stoppen: "Dat scheelt veel brandstof, maar ook uitlaatgassen en omgevingslawaai."

Intelligente kruispunten

Het zou wel eens de toekomst kunnen zijn, de zogenaamde intelligente kruispunten. Op dit moment zijn ze er al in Helmond en Tilburg. Ze zorgen, in combinatie met de app, voor een veel betere doorstroming van het vrachtverkeer. Directeur van Rooy van Van den Broek is enthousiast: "We hebben inmiddels 75 procent van onze wagens uitgerust met de app die met stoplichten kunnen communiceren." Het zorgt niet alleen voor een beter milieu en minder luchtverontreiniging, maar ook voor minder kosten, want steeds stilstaan en optrekken kost veel brandstof.

Voor wie nu denkt 'Dat wil ik ook, altijd groen licht': Helaas, de app is niet voor iedereen beschikbaar. Want als alle auto's altijd groen licht krijgen, dan werkt ook niet meer in het verkeer.