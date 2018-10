Zo ziet 'klein Calais' er vanuit de lucht uit

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Vanaf grote hoogte lijken het graancirkels maar schijn bedriegt. De gaten in het maisveld langs de A16 zijn het werk van Albanese vluchtelingen. Onlangs trok de gemeente Moerdijk aan de bel om aandacht te vragen voor het probleem. Vanuit de lucht is de omvang ervan pas goed te zien.





De Albanezen bivakkeren in het maisveld in zelfgemaakte tentjes. Ze verblijven er totdat ze hun kans schoon zien om in een vachtwagen te klimmen waarmee ze naar Engeland vluchten. Zo was eerder in een reportage van Omroep Brabant te zien.





Hoeveel Albanezen er inmiddels via de parkeerplaats op vrachtwagens zijn geklommen, is niet bekend. Schattingen lopen uiteen van enkele tientallen tot zelfs enkele honderden. Vanuit de lucht is de schade die zo’n dertig duizend euro bedraagt, goed te zien.

Troep

De gemeente Moerdijk heeft de eigenaar van het perceel aangeboden om de achtergelaten rommel in het terrein op te ruimen. Het gaat vooral om stukken zeil, plastic zakken, flesjes en kleding. Binnenkort wordt het terrein opgeruimd. Zo laat de gemeente Moerdijk weten.