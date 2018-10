Goei Bisje: bijzondere huisdieren in het zonnetje op dierendag

EINDHOVEN - De trouwe viervoeter en spinnende huistijger kennen we nu wel. Want ondanks dat die honden en katten de mooiste en liefste beestjes van de wereld voor hun eigenaren zijn, willen wij deze Dierendag eens wat andere huisdieren in het zonnetje zetten. Wat te denken van een alpaca, vogelspin of tenreks?

Veel moeten er niet aan denken om een vogelspin over hun hand te laten lopen, maar voor Suraya uit Helmond is het volkomen normaal. Ze schafte de spin aan toen het nog een kleintje was, maar inmiddels is ‘ie flink gegroeid. “Je voelt ‘m bijna niet lopen. Het voelt een beetje plakkerig misschien. Dat komt door de weerhaakjes aan d’r poten.”



Ook heeft de Helmondse een tenreks. “Het is een wonder dat ‘ie nog leeft!”, vertelt ze. Het diertje, dat op een egel lijkt, overleefde een woningbrand. Hij zat in een terrarium met twee soortgenootjes die helaas niet meer leven. Ze werden pas vier dagen na de brand gevonden, omdat het huis eerst dichtgetimmerd was.



Zwart van het roet

Suraya hielp bij het opruimen toen de woning weer betreden mocht worden. “Ik heb ‘m opgepakt en mee naar huis genomen. Hij zag zwart van het roet. Ik heb hem verschillende keren met babyolie moeten wassen”, vertelt zijn 28-jarige baasje.



Honden, kippen, damherten en kraanvogels. Het is een behoorlijke beestenboel bij de 24-jarige Francy thuis. Daar is sinds kort ook nog eens een alpaca bijgekomen. Het beest is vernoemd naar PSV-speler Luuk de Jong, omdat vaderlief ‘gruwelijk fan’ is van die club. “Alpaca’s hebben een hoog knuffelgehalte en wat ook een voordeel is: ze kunnen wel 20 tot 25 jaar worden. We gaan dus nog heel lang plezier hebben van onze Luuk”, vertelt ze.