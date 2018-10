Medewerkers buurthuis lichten gemeente Breda op voor tonnen, te weinig of helemaal niet gewerkt

BREDA - De voorzitter, de penningmeester en twee medewerkers van het buurthuis Geeren-Noord zouden de gemeente Breda hebben opgelicht voor 180.000 euro. Het viertal stond woensdagochtend voor de rechtbank omdat de medewerkers tussen 2008 en 2016 te weinig uren werkten of helemaal niet kwamen opdagen. En het geld voor die niet-gewerkte uren zou weer zijn gedeeld zijn met de bestuursleden.

De twee medewerker werkten minder uren dan in hun contract stond, maar de gemeente gaf het buurthuis wel subsidie voor al die uren. Kortom, ‘oplichting’, vindt het Openbaar Ministerie. De gemeente Breda deed daarom aangifte en wil haar 180.000 euro terug. De situatie is extra pijnlijk, omdat de gemeente en het buurthuis al jaren steggelen over de sluiting van het buurthuis.

LEES OOK: Buurthuis Geeren-Noord in Breda moet blijven: 'Anders krijg je hier kwajongens'

Het bedrog kwam aan het licht toen een ander bestuurslid aan de bel trok. Volgens haar werkten de medewerkers veel minder dan eigenlijk de bedoeling was.

Minder werken

Zo had één van de medewerksters een contract van 27 uur en er maar 18 werken. De andere medewerkster had een contract van 18 uur, maar zelfs helemaal niet gewerkt hebben voor het buurthuis. En dat speelde zich af tussen 2008 en 2016.

Geluidsopnames

In een geluidsfragment, dat stiekem is opgenomen, zou de voorzitter van het buurthuis uitleggen dat bestuursleden geen geld of vergoeding mogen ontvangen voor hun werk, maar dat ze dat wel graag wilden hebben. Daarom bedachten ze om de medewerkers meer uren te geven. Het geld van die extra uren zou dan via de medewerkers bij de voorzitter en de penningmeester terecht komen.

Alle vier verdachten waren woensdagochtend aanwezig in de rechtbank tijdens deze pro-forma zitting. Wanneer de rechtszaak verder gaat is nog niet bekend.