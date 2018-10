Automobilist rijdt door na ongeluk en laat 12-jarig slachtoffertje achter

VALKENSWAARD - Een 12-jarig meisje is dinsdagmiddag in Valkenswaard aangereden door een automobilist die hierna is doorgereden. De politie is op zoek naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden.

De aanrijding vond rond vier uur plaats op de kruising van de Waalreseweg met de Gasthuisstraat. Het meisje heeft de politie verteld dat het om een felrode auto ging met een rechte achterkant.

Het meisje werd na het ongeluk geholpen door een ander meisje van een jaar of 17. Om de doorrijder op te sporen, wil de politie daarom graag in contact komen met het meisje dat het slachtoffertje heeft geholpen.