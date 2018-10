Klein Italië in Eindhoven: supporters Inter trekken door het centrum [VIDEO]

EINDHOVEN - Italiaans gezang overheerst woensdagmiddag in Eindhoven. Honderden 'Interisti' lopen zingend en dansend door het centrum. Ze maken zich op voor de Champions Leaguewedstrijd tegen PSV.

De supporters van Inter Milaan zingen luidkeels onder begeleiding van luid getrommel. "Ik probeer nog aan andere dingen te denken. Ik weet niet of ze gaan winnen", vertelt een supporter. "Ik ben erg zenuwachtig." Enkele Italianen durven geen voorspelling te doen. Bijgelovig zijn ze. "Dat brengt ongeluk."

'Mooie wedstrijd'

"Het wordt een mooie wedstrijd", vertelt een fanatieke Italiaanse supporter. "Het zijn twee goede teams! We gaan er zeker van genieten. Ik hoop dat Inter wint, want het zijn belangrijke punten voor ons." Hij is voor het eerst in Brabant en is onder de indruk. "Eindhoven is een prachtige stad!"

'Ze moeten winnen'

De wedstrijd begint om woensdagavond om negen uur in het Philips Stadion. De Eindhovenaren moeten meteen punten pakken, willen ze iets betekenen in de Champions League. De club verloor de eerste wedstrijd in de groepsfase met 4-0 van FC Barcelona. "Als PSV verliest van Inter, komen ze al op zes punten achterstand. Ze moeten dus winnen om nog een kans te maken in deze poule", weet PSV-watcher Joost Van Erp.

Over de uitkomst van het duel wordt al druk gespeculeerd. Van Erp gokt dat PSV zomaar eens met 3-1 kan winnen. Ook voetbalicoon Aad de Mos waagde zich al aan een voorspelling: 2-1. "PSV heeft veel zelfvertrouwen, dat is belangrijk", merkt De Mos. "Thuis zijn ze altijd heel sterk. Ik heb veel vertrouwen in Van Bommel en de ploeg."