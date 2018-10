Miljoenen sigaretten gevonden in illegale sigarettenfabriek in Lithoijen (Foto: FIOD)

LITHOIJEN - De FIOD heeft woensdag een illegale sigarettenfabriek in Lithoijen opgerold. In een loods aan de Lutterstraat werd een complete productielijn voor sigaretten en een voorraad van miljoenen sigaretten aangetroffen.

Op het moment dat de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) binnenviel, draaiden de machines niet. Volgens een woordvoerder was echter duidelijk te zien dat deze volop werden gebruikt. De machines waren gevuld met tabak, filters en verpakkingsmateriaal. De tabak werd in dozen aangeleverd. In de loods zijn lege dozen aangetroffen en het de FIOD vermoedt dat er minimaal 4500 kilo tabak is verwerkt.

Oekraïners

In de fabriek lagen 1 miljoen sigaretten klaar. In een loods naast de fabriek stonden pallets met 7 miljoen sigaretten opgeslagen. Alles wordt vernietigd. De FIOD heeft zeven mannen uit de Oekraïne aangehouden die mogelijk illegaal in Nederland aan het werk waren. In de fabriek waren ruimten ingericht waar de mannen leefden en sliepen.

