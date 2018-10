Motorrijder botst tegen lantaarnpaal in Hoeven, traumaheli opgeroepen

HOEVEN - Een motorrijder is woensdag aan het einde van de middag ernstig gewond geraakt toen hij op de Goudbloemsedijk in Hoeven de macht over het stuur verloor en tegen een lantaarnpaal terechtkwam. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Een trauma heli werd opgeroepen en landde in de buurt van St. Willebrord langs de A58. Daar is de trauma-arts overgestapt in de ambulance.

De Goudbloemsedijk is tijdelijk afgesloten voor onderzoek.