Sensor in beekje in Westerbeek moet waterkwaliteit verbeteren

WESTERBEEK - Boeren en het waterschap gaan samenwerken om de waterkwaliteit te verbeteren. Nog te vaak komt er mest in het oppervlaktewater. En daar moet een eind aan komen, vinden ze. Daarom startte woensdag in Westerbeek een proef. Er werd een sensor geplaatst. Die gaat de waterkwaliteit continu controleren.

Bij een beekje aan de rand van het land van melkveehouder Jos Verstraten in Westerbeek staat een beige kastje. Dat kastje gaat doen wat een medewerker van het waterschap tot nu toe met de hand deed: meten. Dat ging altijd incidenteel, met een emmer en meetapparatuur.  De sensor meet permanent en geeft online meteen de gegevens door.

Big Brother

Met een brede lach gooit dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas een emmertje mest in het beekje van Verstraten. Een paar minuten later toont een medewerker van het waterschap een piek op zijn scherm. De sensor heeft de mest meteen gemeten. Big brother is watching you.

"Ja. Maar wij hebben niks te verbergen", reageert melkveehouder Jos Verstraten. Hij werkt geheel vrijwillig mee met de proef. "Ik vind het belangrijk dat wij transparant kunnen laten zien wat we doen. En ook dat je zelf kunt zien als ondernemer wat de gevolgen kunnen zijn van jouw handelen."

En als de gevolgen negatief zijn, dan moet Verheijen zijn werkzaamheden aanpassen. "En als dat niet lukt, dan kun je dus niet meer boeren op de manier zoals je dat gewend was."





Ook dijkgraaf Verheijen is enthousiast over de sensor: "Dit leert ons waar we op moeten sturen. Het geeft inzicht in de relatie tussen de waterkwaliteit en de mestregels die de boer moet hanteren."

Blijvertje

Het is een proef, dus het kan ook mislukken. Maar Verstraten denkt dat de sensor een blijvertje wordt: "We meten al jaren. En de waterkwaliteit wordt niet beter, terwijl dat wel moet. Over het algemeen bedenkt de politiek dan algemene regels. Maar hier moet je iets anders bedenken. Hier heb je innovatie en creativiteit nodig. Dit dus."