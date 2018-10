Pieter schrijft lied voor samenkomst spoordrama Oss: 'Ik hoop dat het steun biedt'

OSS - Singer-songwriter Pieter van Schooten (41) schreef een lied over het spoordrama in Oss. Het doel is om mensen te helpen bij de verwerking van het noodlottige ongeval. De clip van 'Hou Elkaar Vast' wordt komende week in het stadion van TOP Oss vertoond tijdens de officiële samenkomst.

"We moeten elkaar vasthouden in deze moeilijke tijd", vertelt de singer-songwriter uit het dorpje Zeeland. Samen met de 13-jarige violist Iris van Nuland uit Oss legt hij woensdagavond nog de laatste hand aan het lied. Ook de clip wordt gelijk opgenomen. "We houden het in overleg met de familie sober en ingetogen. Je ziet een mooie vleugel in de studio. Geen spektakel."

Steun

"Ik hoop dat mensen zich herkennen in de tekst en dat het steun biedt", vervolgt Van Schooten. Hij denkt terug aan het ongeval. "Mijn hart sloeg over. Ik heb ook twee jonge kinderen van 6 en 9. Dit is het ergste wat je kan overkomen."



Luister hier alvast een ruwe versie van het nummer.

De beelden bleven in de dagen na het ongeval door zijn hoofd spoken. Hij besloot een lied te schrijven. "Dit is een stukje persoonlijke therapie voor me. Ik hoop dat het andere mensen ook kan helpen."

