Van wie bende gij d'r ene? Autocoureur Kay van Berlo hoopt ooit de 24 uur van Le Mans te winnen

VEGHEL - Van wie bende gij d'r ene? Dat wil je weten van de jonge sporters uit onze provincie. Wij stellen ze aan je voor. Deze keer is het autocoureur Kay van Berlo uit Veghel. Hij stapte dit jaar over van het karten naar endurance racen. Met succes.

Een rijbewijs heeft hij nog niet maar in snelle auto's rijden kan Kay heel erg goed. De 17-jarige Veghelaar kart al sinds hij een kleine jongen is. Dit jaar maakte hij de overstap naar het racen in auto's, naar de langeafstandsracerij. En dat bleek een goede stap want Kay won dit seizoen al verschillende prijzen.

Zo kwam hij dit seizoen tijdens zijn tweede race in de European Le Mans Series meteen als eerste over de finish. Tijd dus om de jonge coureur beter te leren kennen.

Bekijk daarvoor onderstaande video.