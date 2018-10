PSV met vaste basiself op jacht naar zege op Internazionale in Champions League [LIVE]

EINDHOVEN - PSV speelt woensdagavond in Eindhoven tegen Internazionale. De Italiaanse topclub begon de Champions League met een kleine zege, PSV verloor ruim van FC Barcelona.

Over iets minder dan een halfuur begint de wedstrijd tussen PSV en Inter. PSV-watcher Joost van Erp verwacht een spectaculair duel. "PSV maakt een goede kans vanavond tegen de Milanezen. Ik zie ze zomaar met 3-1 winnen." Van Erp verwacht veel van Steven Bergwijn. De jonge aanvaller is dit seizoen uitstekend in vorm. "Dit is voor Bergwijn het moment om zijn kwaliteiten op het allerhoogste niveau te tonen. Tegen Barcelona was hij al de meest dreigende PSV'er, vanavond zal dat vermoedelijk niet anders zijn."

DE OPSTELLINGEN:





We houden je de hele avond op de hoogte van alle ontwikkelingen in het Philips Stadion. Om te beginnen. Wat verwacht jij van vanavond?

Inter staat momenteel vierde in de Serie A. PSV is koploper in de eredivisie. In de uren voor PSV-Inter gebeurde er al het nodige in Eindhoven.

De aftrap in Eindhoven is om 21.00 uur.