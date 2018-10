'Maai geen sloten en beken', problemen door droogte nog niet voorbij volgens Natuurmonumenten

OIRSCHOT - In natuurgebied het Winkelsven in Oirschot hoort het water tot aan je knieën te staan, maar door de extreme droogte van afgelopen zomer is de grote plas volledig droog komen te liggen. "Belangrijke diersoorten zoals libellen en de kokerjuffers zijn hier bijna verdwenen."

"Het is een druppel op een gloeiende plaat", vertelt Peter Voorn van Natuurmonumenten. "Het grondwater is heel ver naar beneden gezakt, waardoor één regenbui de droogte niet oplost."

Kokerjuffer

Veel diersoorten hebben het zwaar te verduren gehad afgelopen zomer. "De kokerjuffer, libelle, bloedzuiger en de vlokreeft zijn aan water gebonden en door de droogte zijn ze in aantallen gehalveerd of soms zelfs wel gedecimeerd."

Natuurmonumenten roept daarom op om te wachten met het maaien van sloten en beken. "Als er gras in staat, loopt het water minder snel weg en kan de natuur herstellen", zegt Voorn.