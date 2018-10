Nieuwe trend in uitvaartland: niet je auto maar je grafkist laten bestickeren (wrappen)

BREDA - Door het overlijden van een klant, die zijn auto bij Wrapaholic in Breda wilde laten bestickeren met speciale folie, kreeg Wendy van der Linden van het bedrijf plotseling te maken met een enorme uitdaging. De klant, die de diagnose terminale kanker had gekregen, wilde dat het bedrijf nu zijn grafkist zou wrappen in plaats van zijn auto. Uiteraard werd aan de wens van de klant voldaan.

Wrappen is met behulp van speciale vinylfolie het bestickeren van (vooral) auto’s in spetterende kleuren en opvallende ontwerpen en nu ook bij doodskisten. Dat grafkisten worden beschilderd en dat grafkisten geleverd kunnen worden in de kleuren van bijvoorbeeld de favoriete voetbalclub, daar kijkt niemand meer van op. Maar een grafkist wrappen, het letterlijk bestickeren van de kist met een speciale kunststoffolie en in zeer aparte designs is nieuw.

Nieuwe trend

De inmiddels overleden klant van het bedrijf Wrapaholic in Breda heeft ongewild een nieuwe trend gezet in het wereldje van carwrapping en uitvaarten. “Door deze trieste gebeurtenis en het wrappen van zijn doodskist is zoveel vraag ontstaan naar dit soort uitvaartkisten, dat we nu ook grafkisten leveren die beplakt zijn met de speciale folie. De ontwerpen van die kisten zijn vaak uitzinnig, mooi, ingewikkeld en soms een tikkeltje vreemd.”

Kunststoffolie en milieu

Om te voldoen aan strenge milieueisen, is de folie op de kist anders van samenstelling dan de folie die op auto’s wordt aangebracht. “We hebben dus ook folie die vergaat in de grond en weer andere folie die gebruikt mag worden bij een crematie.”

Showroom met grafkisten

Het bedrijf Wrapaholic in Breda, waar nog steeds volop auto’s een andere hippe look krijgen aangemeten, heeft nu ook een afdeling waar doodskisten uitgezocht kunnen worden. Wendy van der Linden heeft de uitbreiding van het bedrijf de naam Arcawrap meegegeven.

“Samen met klanten bespreken we hier wat de mogelijkheden zijn en we hebben ook wat voorbeeldkisten staan. Ondanks dat de aanleiding altijd triest is, zijn de reacties op het wrappen van een doodskist bijzonder positief. Zeker uit het wereldje van carwrappers.”

Wat is wrapping?

Carwrapping is met behulp van speciale vinylfolie het bestickeren van een complete auto op een dusdanige manier dat er een complete nieuwe look ontstaat. Wrapfolie is in alle kleuren verkrijgbaar. De ene kleur is nog exclusiever dan de andere kleur en door de folie via een sjabloon uit te snijden en vervolgens op de auto aan te brengen, kunnen zeer opvallende rijdende kunstwerken ontstaan.