Zeker 75 boeren verdacht van fraude met registratie melkkoeien

EINDHOVEN - Zeker 75 boeren worden verdacht van gesjoemel met de registratie van melkkoeien. Tegen de melkveehouders is proces-verbaal opgemaakt. Dat heeft minister Carola Schouten (Landbouw) woensdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Begin dit jaar werden meer dan tweeduizend boerenbedrijven geblokkeerd omdat ze verdacht werd van gesjoemel met de boekhouding. Van zeker 337 bedrijven blijkt dat nu onterecht te zijn gebeurd. Zij kunnen een vergoeding krijgen als zij aantoonbaar schade hebben geleden door de blokkade, aldus Schouten.

LEES OOK: 2100 boerenbedrijven geblokkeerd na fraude met koeien om heffingen te ontduiken

Verder laat Schouten weten dat 1439 boeren een naheffing van in totaal 2,7 miljoen euro moeten betalen. Volgens een inschatting van de minister zullen 555 andere bedrijven in totaal een heffing van 540.000 euro krijgen opgelegd. Van driehonderd bedrijven is de heffing nog niet berekend. Het onderzoek

is nagenoeg afgerond.

LEES OOK: LTO woest dat melkveebedrijven nog steeds geblokkeerd zijn: 'Schieten met een kanon op een mug'

Melkveehouders moeten al hun runderen registreren in een Identificatie- en Registratiesysteem (I&R). In 2017 waren er volgens de I&R-cijfers veel vaker twee- en meerlingen geboren bij koeien dan normaal. Door met de geboortecijfers te knoeien, is het voor boeren makkelijker om aan de regels voor fosfaatuitstoot  te voldoen, zonder daarvoor runderen te hoeven wegdoen.