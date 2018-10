Omroep Brabant wint een 'Gouden Vogel' met bericht over puffende varkens

AMSTERDAM - Omroep Brabant heeft woensdagavond in Amsterdam een ‘Gouden Vogel’ gewonnen voor een verhaal over varkenstransporten in de brandende zon. Deze publieksprijs is bedoeld voor het 'meest impactvolle verhaal over dieren(leed)' van het jaar.

Het bericht verscheen in juli op de website van Omroep Brabant en maakt melding varkens die onder erbarmelijke toestanden in bloedhete vrachtwagens worden vervoerd. De puffende dieren hebben het zichtbaar zwaar, zo blijkt uit inspecties door dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals.

LEES HIER HET PRIJSWINNENDE BERICHT: Erbarmelijke omstandigheden tijdens veetransporten, hijgende varkens in bloedhete vrachtwagens

De jury vond het bijzonder dat alle Nederlandse media het over de hitte hadden maar alleen Omroep Brabant een verhaal maakte over varkens die het moeilijk kregen tijdens de tropische zomer. Hoofdredacteur Renzo Veenstra en redacteur Joris van Egmond van Omroep Brabant namen de publieksprijs in ontvangst.

Veenstra had daar overigens wel zijn bedenkingen bij. "We zijn een onafhankelijke journalistieke organisatie. We doen gewoon ons werk en brengen verslag uit van allerlei zaken. Daar hoort geen prijs bij. Natuurlijk zijn we erg trots op de beloning maar we geven de prijs met alle erkenning door aan Margreet Steendijk van Eyes on Animals. Zij heeft destijds de beelden gemaakt en verdient volgens ons de Gouden Vogel."

De zogeheten House of Animals Awards worden sinds 2017 jaarlijks uitgereikt. Behalve Omroep Brabant behoorden ook RTL en 1Vandaag tot de genomineerden voor de publieksprijs.