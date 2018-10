Dode bij ongeluk in Gemert: auto uitgebrand na botsing tegen boom

GEMERT - Bij een zwaar ongeluk woensdagavond aan de Handelsesteeg in Gemert is iemand om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Een auto reed daar tegen een boom.

De auto vloog daarbij in brand. Het ongeluk gebeurde rond halftien. Omwonenden hebben de klap gehoord en zijn naar buiten gekomen.



Over de oorzaak van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekend.