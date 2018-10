Festival Circolo verhuist naar de plek waar het allemaal begon: Tilburg

TILBURG - Festival Circolo, vroeger Circo Circolo, verhuist dit jaar van Liempde naar het Leijpark in Tilburg. Het festival, een internationaal circusprogramma met vele tientallen optredens, vindt plaats van 12 tot en met 20 oktober. Op dit moment is de bouw van de circustenten al in volle gang. Het is de start van een nieuw circusavontuur in de grote stad.

Met de verhuizing heeft Festival Circolo een verhaal te vertellen. Een sprookje, beter gezegd. En dat sprookje wordt het best verteld door Collectif Malune´s, één van de meest toonaangevende hedendaagse circusgezelschappen van dit moment. De film 'Forever happily' gaat over een stukje uit het leven en werk van Le Malunés die na tien jaar weer in Tilburg terugkeren voor Circolo.

Cirkel is rond

De artiesten Le Malunés ontmoetten elkaar als jonge circusstudenten op ACaPA, de circushogeschool van Tilburg. Niet alle artiesten maken de opleiding af, maar de kiem werd gelegd. Inmiddels is het gezelschap succesvol met een moderne variant van het klassieke circus, een mix van acrobatiek en theater.

Dit jaar is de cirkel rond: Tien jaar nadat ze met hun opleiding tot circusartiest begonnen en na vele succesvolle voorstellingen in binnen- en buitenland, keert Collectif Malune´s terug naar waar het allemaal begon. Van de oude circustent van ACaPA naar festival Circolo in het Leijpark in Tilburg.

De film 'Forever happily' is ook te zien op Omroep Brabant TV vanaf zondag 7 oktober 19.10 uur. Daarna wordt hij iedere twee uur herhaald.