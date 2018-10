PSV'ers balen na dubieuze beslissing scheidsrechter: 'Onbegrijpelijk, het was gewoon een rode kaart'

EINDHOVEN - "Ik kan het team alleen maar complimenten geven, maar het lijkt me duidelijk dat het moeilijk wordt nu", dat zei PSV-trainer Mark van Bommel tijdens de persconferentie na afloop van de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen Inter. De coach had wel zijn kanttekeningen bij de scheidsrechter van dienst.

"Volgens mij was het gewoon een rode kaart", doelt Van Bommel op de opzettelijke handsbal van Inter-doelman Samir Handanovic in de eerste helft. "Daarbij is de gelijkmaker van Inter buitenspel. Dat zijn wel belangrijke details in zo’n wedstrijd.” De trainer van PSV hamert al weken op de details en dat was nu ook niet anders. “Inter is gewoon een heel goede ploeg, maar wij hebben ook goed gespeeld. Maar dan zijn net de kleine details bepalend.”

De foutieve beslissing van de scheidsrechter zorgde ook voor ongeloof bij Jorrit Hendrix en Luuk de Jong. “Dat kon ik niet begrijpen, als een keeper hands maakt buiten de zestien is het in mijn ogen gewoon rood”, zegt Hendrix. Ook aanvoerder De Jong kon zijn ogen niet geloven. “Als hij rood geeft, dan wordt het een hele andere wedstrijd. De scheids zei dat er nog drie spelers achter stonden, maar het is gewoon een 100 procent scoringskans. In zulke topwedstrijden is het al moeilijk om te winnen en als dit dan ook niet meezit, dan wordt het nog moeilijker.”

PSV-doelman Jeroen Zoet ging bij beide tegendoelpunten opzichtig in de fout, maar Van Bommel vindt niet dat die fouten zijn ploeg de overwinning hebben gekost. “Zoet heeft een aantal goede ballen gepakt en was één of twee keer ongelukkig, maar dat hoort erbij.” De trainer was sowieso te spreken over zijn team. “Dit was weer de bevestiging dat we meekunnen op dit niveau. We hebben goed gevoetbald, en misschien heb je dan wat meer geluk nodig, maar dat hadden we vandaag niet.”

Voor PSV wacht nu een dubbele confrontatie met Tottenham Hotspur. De club uit Londen staat ook, net als PSV, nog op nul punten. “Het gaat zeker heel moeilijk worden”, zegt De Jong over de kansen van zijn ploeg in de Champions League. “Maar we geloven er nog in zolang de kans er nog is. Na de wedstrijden tegen Tottenham weten we meer.”

