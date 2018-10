Twee mannen zwaargewond bij motorongeluk in Deurne

DEURNE - Bij een motorongeluk op de Bakelseweg in Deurne zijn woensdagnacht twee mensen gewond geraakt. De mannen zouden samen op een motor hebben gezeten en zijn gevallen. Na het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen.

De mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een omstander raakte het tweetal zwaargewond. Het is niet bekend wat voor soort verwondingen ze hebben.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De weg werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten om onderzoek te kunnen doen.