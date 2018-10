Avans Hogeschool weer de beste, voor zevende keer nummer één

EINDHOVEN - Avans Hogeschool is nog altijd de beste grote hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de Keuzegids Hbo 2019, die donderdag is uitgebracht. Vooral het feit dat de school kleinschalig weet te blijven, ondanks de vele studenten en opleidingen, wordt geroemd.

Avans heeft meer dan 30.000 studenten, maar van massaliteit is weinig sprake volgens de gids. De school is opgesplitst in meer dan twintig academies die in grote mate zelfstandig zijn. Zo weet Avans de voordelen van kleinschaligheid ook op grote schaal vast te houden.



De ranglijst is gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête. De Keuzegids wordt jaarlijks uitgegeven en is bedoeld om toekomstige studenten te helpen bij hun studiekeuze. Avans staat al tien jaar in de top drie en is nu voor de zevende keer nummer één.