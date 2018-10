Willy en René zijn het niet eens over dubieuze beslissing van de scheidsrechter

EINDHOVEN - “Een beetje jammer wel”, dat vinden Willy en René van de Kerkhof van het verlies van PSV in de Champions League woensdagavond. De Eindhovenaren verloren in eigen huis met 1-2 van de Italiaanse club Internationale.

“Een gelijkspel hadden ze wel verdiend”, vindt Willy. Een fout van Jeroen Zoet leidde de tweede goal in. “Dan ga je de boot in. De Italianen konden daarna hun eigen spel spelen en achteruit voetballen. Vanaf dat moment hadden we weinig kans.”

René vindt het jammer dat Zoet een matige wedstrijd speelde. “Zoet is een betrouwbare sluitpost, maar hij was gisteren niet in goede vorm: een vijfje. Wel vindt René dat PSV goed speelde. “De tweede helft was het wel wat minder, ook het middenveld. Inter is een goede geslepen ploeg die op de counter loerde. Door twee foutjes van Zoet zijn ze met de overwinning terug naar Milaan gegaan.”

Scheidsrechter

Er was ook nog een dubieuze beslissing van de scheidsrechter. De keeper van Inter kwam uit zijn goal en raakte de bal met zijn handen buiten het strafschopgebied. “In mijn ogen was het geen opzettelijk hands”, zegt Willy. “Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat het een terechte beslissing was van de scheids, maar normaal is het wel rood.”

René is het niet met zijn broer eens. “Het was donkerrood! Die scheids had de doelman weg moeten sturen. Dan was er een andere keeper in zijn plaats gekomen die vast minder goed was geweest dan de eerste.”

Nog steeds geen punten

Barcelona won van Tottenham en daardoor staan zowel PSV als Tottenham op nul punten. “Dat moet thuis en uit een overwinning opleveren. Dan kunnen we nog derde worden.” De derde plek betekent dat PSV doorgaat in de Europa League.

De volgende wedstrijd van PSV in de Champions League is 24 oktober thuis tegen Tottenham.