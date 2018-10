Meisje aangereden in Nuenen, automobilist rijdt door

NUENEN - In Nuenen is donderdagmorgen een meisje op de fiets aangereden. Dat gebeurde op de kruising van de Berg met de Larikslaan. De bestuurder van de auto stopte even, maar reed daarna weer door.

Volgens een ooggetuige zou het meisje haar onderbeen hebben gebroken. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar de bestuurder van de auto, waarschijnlijk een kleine witte auto. Mogelijk heeft die de situatie verkeerd ingeschat en de politie hoopt dan ook dat de bestuurder zich alsnog meldt.

Valkenswaard

Dinsdagmiddag werd in Valkenswaard een 12-jarig meisje aangereden door een automobilist die hierna is doorgereden. Ook bij die aanrijding is de politie op zoek naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden.