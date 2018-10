Deze Brabantse huisdieren hebben de allerleukste en origineelste namen

EINDHOVEN - Het is 4 oktober, oftewel dierendag! Dé dag om je viervoeter (of papegaai, leguaan, slang of vogelspin) extra te vertroetelen. Ter ere van deze heuglijke dag, vroegen wij Brabanders naar de bijzondere namen van hun huisdieren en dat leverde originele exemplaren en verhalen op…

Wifi

Wil Staal heeft een kat met de bijzondere naam wifi. Waarom? “Op de camping is geen internet of wifi en met onze puberdochter gaf dat discussies. Nu is de discussie weg, want we nemen Wifi gewoon mee naar de camping, dus heeft onze dochter eigen wifi.” Wij zeggen: slimme zet, familie Staal!

Unox

Het varkentje van Mark Smetsers heet… Unox. “Hij heet zo omdat we die naam toepasselijk vonden en Unox klinkt liever dan spekje of spareribje”, legt Mark uit. Misschien wil de worstenfabrikant uit Oss de familie wel sponsoren voor hun wandelende reclamebord?





Hans Klok

De langharige kat van Eva Pruyn heet Hans Klok, omdat zijn haar zo lekker wappert in de wind. Net zoals dat van de beroemde illusionist.





T-Rex

De Teckel van Maddy van Liethout heet T-Rex, oftewel: Teckel Rex.





Rifle en Bullit

De honden van Monique Hendriks hebben behoorlijk gevaarlijke namen: Rifle en Bullit, oftewel geweer en kogel. Het zijn twee schattige chihuahua’s.

Maybe

De poes van Rita Bont heet Maybe, omdat haar man geen kattenmens is en zei dat het diertje ‘misschien’ mocht blijven toen ze klein was. “Inmiddels is ze 15 jaar oud en is mijn man er net zo gek mee.” Eind goed al goed dus, voor Maybe.

Joda

De poes van Daphne heet Joda. “Mijn vriend heet Johan en we hebben de eerste twee letters van onze namen aan elkaar geplakt. Veel denken gelijk aan Star Wars.” Ze hebben daarom de traditie maar voortgezet door hun tweede kat Obi te noemen, naar Obi Wan Kenobi.





Onder de dieren met de leukste namen verloten wij een echte Brabander-voerbak.