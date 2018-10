'Hij weet gewoon dat hij de beste darter van de wereld is', Michael van Gerwen is discussie beu

DUBLIN - Michael van Gerwen staat donderdagavond in de kwartfinale van de World Grand Prix tegenover Dave Chisnall. Van Gerwen won in de eerste en tweede ronde met speelsgemak en lijkt weer een beetje de oude ‘Mighty Mike’ te worden. “Hij is getergd om de wereld te laten zien dat hij nog steeds de beste is.”

In de eerste twee rondes verloor Van Gerwen in totaal maar één leg, maar volgens Arjan van der Giessen, die de World Grand Prix heel de week volgt, zegt dat niet veel. “Het zegt natuurlijk wel wat over zijn tegenstanders”, zegt Van der Giessen. “De eerste ronde gaat over zes legs, dan kan het snel klaar zijn. Maar het is natuurlijk wel knap van Van Gerwen.”

Druk

Het is de laatste tijd een groot discussiepunt in de dartswereld: Is Michael van Gerwen nog wel de beste darter? Of is Gary Anderson hem voorbijgestreefd? Volgens Van der Giessen is Van Gerwen die discussie beu en wil hij dit toernooi ontzettend graag laten zien wat hij in huis heeft. “Er staat wel veel druk op hem en dat voelt hij zelf ook. Hij maakt een getergde indruk op mij. Hij wil iedereen laten zien dat hij de beste is.”

Het is een feit dat Van Gerwen het laatste halfjaar niet in beste vorm steekt, ondanks zijn Premier League-winst. “Maar het zit bij zijn tegenstanders ook vaak mee. Van Gerwen zit een beetje in die fase”, zegt Van der Giessen, die voor RTL7 aanwezig is in Dublin. “Het onverslaanbare is er af bij Van Gerwen. Tegenstanders voelen dat er wat te halen valt.”

Dave Chisnall

‘Mighty Mike’ staat donderdagavond dus tegenover de Engelsman Dave Chisnall en dat wordt volgens Van der Giessen een zware kluif. “Chisnall is scorend ontzettend goed, misschien wel beter dan Van Gerwen. Maar hij kan slecht omgaan met de druk, zijn mentaliteit is gewoon een stuk minder.” Toch verwacht Van der Giessen dat Van Gerwen wel zal gaan winnen, al zal het niet zo makkelijk gaan als in de eerste twee rondes. “Ik denk dat Van Gerwen de wedstrijd met 3-1 zal winnen, en dan komt er een heel mooi potje op het programma te staan.”

De beste

Daarmee doelt Van der Giessen op de mogelijke halve finale tussen Michael van Gerwen en Gary Anderson. Volgens de Engelse media is dat de partij die zal beslissen wie er op dit moment de beste darter van de wereld is. “Maar dat is onzin”, stelt Van der Giessen. “Afgelopen week won Van Gerwen nog van Anderson op de Player Championship. Dit zou ook weer ‘gewoon’ een wedstrijd zijn, maar dit bepaalt niet wie er de beste is.”

Als voorspelling durft Van der Giessen niet voluit te zeggen dat hij denkt dat Van Gerwen aan de haal gaat met de titel. "Als hij de finale bereikt, dan wint hij hem. Maar goed, hij moet eerst maar eens zien af te rekenen met Dave Chisnall en daarna wellicht Gary Anderson. Al denk ik wel dat Van Gerwen de grootste kans maakt om te winnen."

Van Gerwen gooit vanavond tegen Dave Chisnall. De partij is als laatste van de avond en zal naar verwachting tussen 22.30 uur en 23.00 uur beginnen.