Burgemeester Depla loopt Bredase Singelloop 'voor glaasje pils onder de Grote Kerk'

BREDA - Paul Depla geeft dit jaar het goede voorbeeld en doet mee aan de 33e editie van de Singelloop. De burgemeester van Breda loopt in zijn stad Breda voor het eerst van zijn leven de halve marathon. "Mijn tijd is niet belangrijk, als ik aan het eind maar onder de Grote Kerk een glaasje pils kan drinken."

In de kelder van het stadskantoor klinkt het monotone geluid van de loopband. Vermengd met muziek van Radio 2, dat uit de speaker komt van een kleine stereoset achter in de gemeentelijke fitnessruimte. In alle vroegte en rust is de Bredase burgemeester Paul Depla bezig aan zijn laatste training voor de Singelloop van zondag.

The Boss

"Born to Run van Bruce Springsteen", zo zegt Depla. "Dat is toch wel mijn ultieme nummer om op hard te lopen. Maar Pearl Jam of The Stone Roses is ook goed. En soms, als 's-ochtends in het bos buiten train, is geen muziek nog het beste. Dan is de stilte heerlijk."





Halve marathon

Paul Depla doet voor het eerst mee aan de Singelloop in zijn eigen stad Breda en loopt ook voor het eerst een halve marathon. "Dat is best spannend", erkent de burgervader, die geen streeftijd heeft. "Het maakt niet uit welke tijd, als ik aan het eind onder de Grote Kerk maar een glaasje pils kan drinken."