Paarse sokkel van monument in Etten-Leur, krijgt vliegensvlug nieuwe kleur

ETTEN-LEUR - De paarse kleur op de sokkel van de gedenknaald aan de Rijsbergseweg in Etten-Leur is toch verkeerd gekozen. Dat heeft de Monumentencommissie toegegeven nadat er commotie was ontstaan. Binnenkort krijgt het monument, dat herinnert aan de eerste gemotoriseerde vliegtuigvlucht boven Nederland, een nieuwe lik verf.

Volgens de Monumentencommissie is de kleur niet goed uitgevallen vanwege de structuur van de sokkel. "Het is geen vlakke ondergrond en door de lichtinval komt de kleur verkeerd over", aldus een woordvoerder van de gemeente donderdag.

'Overheidsvandalisme'

De paarse kleur zorgde vorige maand voor flinke ophef in Etten-Leur. Voorzitter Giel Venema van de Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht noemde het 'overheidsvandalisme'. De sokkel is volgens de overleveringen nooit paars geweest. Een deskundige van de Monumentencommissie was na onderzoek aanvankelijk tot een andere conclusie gekomen.

De monumentencommissie heeft nu een voorstel gemaakt voor nieuwe kleuren. Er wordt zo snel mogelijk een nieuw proefstuk op de sokkel gezet. "Als de kleur erop staat nodigen wij Giel Venema en Gerda Godrie uit om te komen kijken."

Wright Flyer

Het monument werd in 1935 geplaatst als eerbetoon aan Graaf Charles de Lambert. Hij vloog in 1909 in een Wright Flyer ruim drie minuten boven Etten-Leur. Het was daarmee de eerste vlucht van een echte  vliegmachine boven Nederland.