Man mishandelt en bedreigt postbezorger: 'Meld je, anders brengen we je herkenbaar in beeld'

EINDHOVEN - Een overvaller, die op 15 maart een postbezorger mishandelde en bedreigde met een mes, krijgt nog een paar dagen de tijd van justitie om zich te melden. Doet hij dat niet, dan wordt hij maandag 8 oktober herkenbaar vertoond in Bureau Brabant.

Justitie schrijft in een persbericht: We hebben je in beeld, voor nu nog even onherkenbaar. Hier ga je ervandoor met een postpakket van de postbezorger die je op 15 maart bedreigd en mishandeld hebt. Herken je jezelf? Een dringend advies om je te melden!

De pakketbezorger van UPS werd die ochtend rond negen uur op de Van Ennettenstraat in Eindhoven door de dader tegen zijn hoofd geslagen. Ook zei de overvaller dat hij hem ging neersteken.

De man ging er met een pakketje vandoor in de richting van het Sint Amanduspad. Het 51-jarige slachtoffer liep lichte verwondingen op.

Donkere kleding en zwart haar

De overvaller is een licht getinte man van tussen de 20 en 25 jaar en droeg toen donkere kleding. Hij heeft zwart haar en een slank postuur en is ongeveer 1,80 meter lang. Hij sprak gebrekkig Nederlands.