Tranen om afgebrande auto in Veghel: 'Wij hebben niks meer'

VEGHEL - Trots doet hij de motorkap van zijn Opel Corsa open: "Kijk eens, als nieuw, hij had maar 120-duizend gelopen. Nu hebben we niks meer, wij hebben alleen een wao-uitkering met zijn tweetjes en geen geld voor een nieuwe auto". Stijn is zichtbaar geëmotioneerd. Woensdagnacht is voor de tweede keer zijn auto in de fik gestoken. In april ging er ook al een auto in vlammen op. De wagen stond achter zijn huis aan de Hiddes de Friesstraat geparkeerd.

Maandag zou hij op vakantie gaan naar Callantsoog om zijn 68-jarige verjaardag te vieren met zijn vriendin. Dat gaat nu niet door. Stijn hoopt dat hij van iemand een auto kan lenen voor een weekje. Hij zegt geen flauw idee te hebben wie de auto in brand heeft gestoken: "Ik hoop dat die persoon een keer aan de deur komt om met mij te praten." Vijanden zegt hij niet te hebben, wel kan hij nogal recht voor zijn raap zijn. "Als iemand daar niet tegen kan, sorry."

Rustige man

Buren die komen kijken noemen Stijn een rustige man. Ze begrijpen niet waarom zijn auto in de fik is gestoken. "Op Facebook is al een oproep gedaan om Stijn te helpen", zegt een buurtbewoonster. In de rustige wijk aan de rand van Veghel worden nooit auto's in brand gestoken.

De politie heeft donderdagmorgen buurtonderzoek gedaan. De Opel Corsa wordt vandaag weggesleept. Voor de auto krijgt Stijn geen cent, want hij was alleen WA verzekerd.