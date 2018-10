Werk op 22 bouwplaatsen in Tilburg tijdelijk stilgelegd vanwege veiligheid

TILBURG - De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, heeft dinsdag op 22 bouwplaatsen in Tilburg het werk tijdelijk stilgelegd. Bij de controles bleek dat er op verschillende plekken sprake was van onveilige werksituaties. De inspectie controleerde in totaal dertig locaties. Er waren geen overtredingen op het gebied van beloning en arbeidstijden.

Op bijna de helft van de gecontroleerde bouwplaatsen was er een risico dat bouwvakkers van de steiger konden vallen. Op dertien plekken werden de werkzaamheden op hoogte stilgelegd en twee waarschuwingen gegeven. De aannemers moesten eerst veiligheidsmaatregelen nemen, daarna konden bouwvakkers door met hun werk.

Op acht bouwplaatsen konden bouwvakkers niet veilig van of naar hun werkplek vanwege instortingsgevaar of het risico aangereden te worden door bouwverkeer. Ook waren de werkplekken niet altijd goed opgeruimd, waardoor er gevaarlijke situaties konden ontstaan.

Gevaarlijke stoffen

De inspectie kwam vier situaties tegen waar bouwvakkers werden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen als kwarts, houtstof en dieselmotorenuitstoot. Op één bouwplaats waar asbest was verwijderd, ontbrak het vrijwaringsbewijs.

De inspectie keek bij de controles onder meer naar hoe opdrachtgevers, hoofd- en onderaannemers samenwerken. Ook worden de veiligheidsmaatregelen voor bouwvakkers onder de loep genomen.