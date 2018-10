Vrijspraak voor automobiliste die vrouw (66) uit Zundert en haar hondje doodreed

BREDA - Een 22-jarige automobiliste uit Zundert is donderdag vrijgesproken voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de Bredaseweg in haar woonplaats. Volgens de rechter is het niet te bewijzen dat de bestuurster zo onvoorzichtig heeft gereden dat ze schuldig is aan de aanrijding. Bij het ongeluk kwam vorig jaar een 66-jarige vrouw en haar hondje om het leven.

Het ongeluk gebeurde op 1 februari 2017. Op die avond was het donker en regenachtig. Het slachtoffer, ook inwoonster van Zundert, was haar hondje aan het uitlaten toen ze door de automobiliste werd aangereden. Ze overleefde het ongeluk niet. Haar hondje overleed later aan zijn verwondingen.

Bellen tijdens rijden

Volgens justitie was de automobiliste op het moment van het ongeluk aan het bellen met haar vriend waardoor ze niet meer op tijd kon stoppen voor de vrouw.

De rechter stelt dat er geen bewijs is dat de automobiliste was afgeleid door haar telefoon en daardoor onvoorzichtig bezig was. "De politie heeft geen sporen kunnen vinden. Alleen de verklaring van de verdachte bleef over", legt persrechter Susanne Tempel uit. De verdachte had eerder verklaard dat haar telefoon op de luidsprekermodus stond en op de autostoel naast haar lag.

De officier van justitie eiste twee weken geleden tijdens de zitting een taakstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke rijontzegging.