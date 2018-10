Steven Brunswijk maakt grappen over slavernij in nieuwe theatershow

TILBURG - Steven Brunswijk, voorheen de Braboneger, start donderdag met de tournee van zijn derde theatervoorstelling. In zijn nieuwe show ‘Van Slaaf tot Meester’ maakt hij grappen over slavernij, want volgens de komiek wordt het tijd dat slavernij bespreekbaar wordt.

“De slavernij is iets wat deel uitmaakt van de Nederlandse geschiedenis en is vandaag de dag helaas nog steeds aanwezig in sommige delen van de wereld. Als je het in Nederland over de slavernij hebt, ontstaat er altijd een krampachtige en serieuze sfeer. Terwijl het ondertussen 155 jaar geleden is! Maakt dat het minder erg? Nee absoluut niet! Kun je er dan wel grappen over maken? Het zal eens tijd worden”, vindt Steven Brunswijk.

Volgens zijn management gaat zijn nieuwe show inderdaad over een serieus onderwerp, maar wordt het absoluut ‘op z’n Stevens’ gebracht. Verwacht dus vooral geen serieuze lezing over de slavernij.

Kan dat wel?

Of de grappen ook goed vallen bij het publiek? Dat is juist waar Steven tijdens zijn nieuwe show achter wil komen. De try-outs beginnen dus donderdagavond, de officiële première staat gepland in het Parktheater Eindhoven op 29 januari. De show loopt dan tot en met mei 2019.