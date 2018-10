Ossenaar Arnaut 'Danjuma' Groeneveld is dé sensatie van de Belgische competitie

BRUGGE - Arnaut ‘Danjuma’ Groeneveld hoort vrijdag of hij geselecteerd is voor Oranje. De aanvaller uit Oss zit voor het eerst bij de voorselectie van het Nederlands elftal en laat bij Club Brugge wekelijks zien in vorm te zijn.

Groeneveld verraste vriend en vijand afgelopen zomer door te verkassen van NEC naar Club Brugge. De aanvaller had naar verluidt ook kunnen kiezen voor verschillende Nederlandse clubs, waaronder de gehele top drie, maar koos er toch voor om naar België te gaan. Bij Club Brugge is Groeneveld uitstekend in vorm, ziet ook Tomas Taecke, clubwatcher van Club Brugge voor Het Laatste Nieuws.

“Hij is de sensatie van de competitie, terwijl hij in de voorbereiding eigenlijk niet opviel”, zegt Taecke over Groeneveld, die in dertien officiële wedstrijden goed was voor vijf doelpunten en vier assists. “Hij heeft Anthony Limbombe (voormalig NEC-speler) eigenlijk heel snel doen vergeten. Maar in België leeft toch de vraag: ‘Waarom hebben die Nederlandse clubs niet eerder toegeslagen?’”





Onbegrip

"Ik kon naar de Bundesliga, de Premier League, de topdrie in Nederland, Frankrijk ook. Dat is heel wat, maar ik heb goed nagedacht over mijn keuze”, zei Groeneveld zelf een tijdje geleden in een interview met Het Nieuwsblad. “Wij snappen in België niet goed waarom PSV hem heeft laten gaan", doelt Taecke op het feit dat Groeneveld bij PSV nooit zijn debuut mocht maken en bij Jong PSV slechts 23 minuten in actie kwam in de Jupiler League. "Hij is constant dreigend aan de bal, heeft veel snelheid en scorend vermogen. Hij is vooral sterk als hij vanaf links naar binnenkomt en met zijn geweldige rechterbeen kan uithalen. Dat zag je woensdag ook tegen Atletico Madrid.”

Bekijk hier de geweldige goal van Groeneveld in de Champions League tegen Atletico Madrid. Tekst gaat door onder de :

Nederlands elftal

Groeneveld heeft op dit moment eigenlijk alles wat een Nederlands elftal-aanvaller moet hebben: hij speelt veel, scoort en geeft assists en is actief in de Champions League, het allerhoogste niveau. “Het is lastig om te zeggen of hij nu al opgeroepen wordt, maar hij zit er wel dicht tegen aan. Groeneveld heeft sowieso de potentie om in het Nederlands elftal te komen.”

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Premier League

Toch is het niet alleen maar positief rondom Arnaut Danjuma Groeneveld. "Hij moet nog wel leren om meer en beter mee te verdedigen", zegt Taecke. Club Brugge speelt in een 3-5-2 opstelling en daarom moet Groeneveld heel de linkerflank bestrijken. "Maar het gaat hem wel steeds beter af. Hij wordt fysiek ook steeds sterker." Volgens Taecke is dat niet het enige wat Groeneveld kan verbeteren. "Hij moet proberen om nog wat efficiënter te worden. Soms dribbelt hij te lang, terwijl hij zijn acties nog beter kan benutten. Maar ik zie hem zo in de Premier League spelen. Met zijn fysieke kracht lijkt me dat ook een uitstekende competitie voor hem.”